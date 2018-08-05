В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей

Момент инцидента

В Одессе женщина во время конфликта с мужем пыталась покончить с собой на глазах у детей.

Соответствующее сообщение в социальной сети Facebook опубликовала очевидец инцидента Светлана Подпалая.

По ее словам, конфликт возле Чкаловского санатория разгорелся, когда мужчина начал оскорблять старшего сына, а мать за него заступилась. Затем женщина, разбив бутылку, попыталась перерезать себе вены. Мужчина, вел себя довольно агрессивно и к прохожим, и к вызванной ими бригаде скорой помощи.Он утверждал, что женщина пыталась покончить с собой из-за алкогольного опьянения.

«Вот что удалось выяснить. дети живут на ул. Б. Хмельницкого. Мать -швея,и на следующей неделе уезжает на заработки в Италию. Отец, вероятно, ранее судимый. Конфликт начался из-за того, что отец начал оскорблять и унижать старшего сына, мать начала протестовать и кончилось такой публичной демонстрацией и кровью. Старший мальчик учится в школе на Богдана Хмельницкого, младший ходит в садик. Есть бабушка, дедушка и брат мамы. С ними останутся дети, если мать уедет», − написала Подпалая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе был найден мертвым 19-летний курсант.