Выстрел в голову. В Одессе найден мертвым 19-летний курсант

В Одессе на склоне возле Французского бульвара нашли мертвым курсанта Военной академии с огнестрельным ранением головы.

Погибшим является 19-летний житель Одесской области, пишет "Думская" со ссылкой на данные полиции.

Предварительная причина случившегося — самоубийство, во время осмотра места происшествия рядом с телом копы обнаружили оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет.

"… погибший — курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии", — узнало издание.

Сведения по факту инцидента внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, для выяснения причины смерти парня оружие и его тело направили на экспертизу.

Напомним, 18 марта в Николаеве в квартире выстрелил в себя летчик-герой АТО, исполняющим обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.