Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что Российская Федерация выбрала новую стратегию — усиление своих позиций на западных границах.

Поэтому в РФ и на территории Донецкой и Луганской областей, которая контролируется через боевиков, враг наращивает свои военные части, свозит тяжелую технику — танки, гаубицы и ракетные комплексы, рассказал эксперт "Апострофу".

“Технику ставят или у наших границ, или на территории Луганской и Донецкой областей. Поэтому в данной ситуации они действуют в рамках общей концепции усиления своей военной оборонной и наступательной составляющей. Это первый момент”, — отметил собеседник.

По его словам, россияне проводят ротацию военных частей в плане обновления и развертывания частей, то есть увеличение количества, например, танков. “Это направлено на то, чтобы оказывать давление на Украину в плане возможного наступления украинской армии, как они это предусматривают”, — добавил Маломуж.

“Они постоянно заявляют, что Украина готовит наступление по освобождению территорий. И поэтому, чтобы якобы предотвратить наши действия по освобождению оккупированных территорий, они постоянно показывают свои новые ресурсы, перемещают танки, гаубицы и частично ракетные комплексы”, — сказал генерал-разведчик.Читайте такжеПроект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море

“Это общая стратегия против НАТО, если мы берем глобально, и именно против Украины в контексте возможных наших действий по освобождению территорий, контролируемых боевиками. И они показывают это не на словах, а именно демонстрируя, что все контингенты увеличиваются”, — заявил экс-глава Службы внешней разведки.

Эксперт подчеркнул, что “они и не скрывают перемещения своей техники — это делается практически на глазах многих людей”. “То есть они демонстративно показывают усиление военных частей тяжелой техникой на случай того, что мы можем иметь планы новых наступлений на оккупированные пророссийскими боевиками территории”, — поделился он.

“На сегодняшний день — и по нашим данным, и по данным наших западных партнеров (я только что вернулся из Лондона, а перед этим был в США) — те переговоры, которые были с Россией при участии Трампа (президент Штатов Дональд Трамп — Ред.), других западных партнеров и даже Китая свидетельствуют о том, что есть мощный сдерживающий фактор со стороны как НАТО, так и западных лидеров, по недопущению возможных масштабных наступлений”, — рассказал Маломуж.

“Потому что если Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) на это пойдет, то ломается вся модель глобальной безопасности, и НАТО разблокирует свой нейтралитет, который сегодня условно сохраняет в военном формате в отношении России. В таком случае будут задействованы реальные силы НАТО, в частности танковые подразделения”, — утверждает собеседник.

Ранее в командовании Военно-морских сил ВСУ сообщили, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять РФ.