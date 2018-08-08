Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки

Вскрылись новые подробности переговоров Путина с Трампом в Хельсинки.

Глава России Владимир Путин во время встречи в Хельсинки передал своему американскому коллеге Дональду Трампу документ под названием Диалог по проблеме контроля над вооружениями", в котором прописаны предложения по взаимному разоружению.

Американскому изданию Politico это стало известным благодаря утечки информации от российских официальных лиц, которые занимались организацией встречи двух президентов.

Согласно документу, Москва якобы готовы к нормализации отношений с США в сфере контроля над вооружениями. Среди прочего РФ предложила продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) еще на 5 лет. Этот документ, напомним, ограничивает размер ядерных арсеналов.

Читайте также"Отрезать Путину денежные потоки": Американский сенатор рассказал о цели новых санкций против РФЗатронуты в документе и вопросы размещения вооружений в космосе: их также предлагается ограничить.

Чтобы решить данные вопросы, предлагается провести переговоры-консультации между главами российских и американских оборонных и внешнеполитических ведомств в формате "2+2". В ходе этих консультаций заодно Кремль предложил обсудить и выявление, а также механизм контроля над "дестабилизирующими видами оружия".

В Белом доме подлинность документа подтвердить или опровергнуть отказались. Представитель Совета нацбезопасности США Гарретт Маркиз заявил, что Трамп от Путина никаких предложений в письменном виде не получал.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После чего бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

Украина даже потребовала от США объяснений по переговорам Путина и Трампа. Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Позднее Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". В списке тем новой встречи, по его словам, будет и ситуация в Украине.

Однако в итоге Трамп решил отложить очередную встречу с Путиным, так как в США ждут завершения российской "охоты на ведьм".