Маломуж рассказал о ползучей экспансии России в Азовском море

Провокации, которые проводят российские пограничники в Азовском море, наносят Украине серьезный экономический ущерб, а Россия ползуче захватывает эту территорию.

Такое мнение выразил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью "Апострофу"

"Российская Федерация решила не устанавливать никаких границ - им было удобно вроде бы совместно использовать море, но, обладая чрезвычайно мощными вооруженными и военно-морскими силами, они имели преимущество", - сказал Маломуж.

По его словам, в масштабной конфронтации таким образом можно наступать в том числе с моря - на Мариуполь и другие регионы.

"Речь идет также об обесценивании нас как морской торговой державы – это удар по нашей торговле и дискредитация нас в глазах международных партнеров", - сказал Маломуж.

В Азовском море, говорит экс-глава СВР, российские пограничники "постоянно останавливают, задерживают, осматривают" судна, в том числе постоянно есть угроза ареста. По его словам, это делается под предлогом защиты своих судов после ареста "Норда".

"Все это - признаки того, что Россия ползуче берет под контроль эту акваторию. Из-за таких действий россиян ряд наших партнеров из-за рубежа уже ограничивает торговые возможности на перспективу, думает, заключать ли в дальнейшем контракты", - отметил он.

Накануне Федеральная служба безопасности РФ задержала в Азовском море семь торговых судов, следовавших в Украину. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что суда не задерживали, а только "досматривали". "На самом деле речь идет не о задержании, а о досмотре судов. Осмотры судов РФ осуществляет, начиная с апреля месяца. И Госпогранслужба не раз акцентировала на этом внимание", - сообщил он.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в составе украинского флота в ближайшее могут появиться бронекатера с "неожиданным" оснащением.

Воронченко отметил, что украинский флот обладает шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 (типа "Гюрза-М"). "Ну и для Азовского моря они - подходящий вариант, поскольку имеют малую осадку", - подчеркнул он, заметив, что эти катера эффективны в прибрежной зоне - охране коммуникаций, инфраструктуры портов, гаваней, устьев рек и лиманов.

"Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противник столкнется с неожиданностью", - поделился Воронченко.