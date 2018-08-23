Слова Зеленского в трейлере третьего сезона "Слуги народа" растрогали Сеть

Сериал "Слуга народа" / Пресс-служба 1+1

Известный актер, шоумен и телеведущий Владимир Зеленский растрогал украинский сегмент сети своими словами о погибших на территории Донбасса бойцах ВСУ и активистах Майдана.

На странице в Instagram и YouTube-канале студии "Квартал 95" опубликован фрагмент из третьего сезона сериала "Слуга народа", где Зеленский, исполняя роль президента Украины Василия Голобородько, обратился к "государственным служащим".

Поздравляя чиновников с Днем Независимости, герой Зеленского подарил им часы с именами погибших на Майдане - и чиновников от такого подарка аж перекосило.

"На этих часах имена тех людей, кто погиб на Майдане. Имена тех, чье имя в борьбе за независимость остановилось навсегда. Я бы очень хотел, чтобы вы, принимая каждый раз законы или отпуская бандитов под залог, беря или давая взятки, или жонглируя тарифами, смотрели на эти часы и помнили, благодаря кому вы здесь, для чего и надолго ли", - сказал герой Зеленского.

Видео резко набрало популярность в Сети, многие поддержали Зеленского, а некоторые даже потребовали от него идти в президенты.

"Владимир, красиво сказано", "Сильно", "Аж до слез", "Супер!" "Красавчик", "Это сила", "До мурашек пробирает", "Иди, пожалуйста, в президенты, стань нашим лидером!" - пишут в сети.

Напомним, согласно последнему соцопросу компании GfK Ukraine, за Зеленского готовы проголосовать 7% опрошенных украинцев. При этом он обошел Святослава Вакарчука и главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы голосовать (по 6% респондентов соответственно).

В то же время сам Зеленский заявил, что никогда не намерен принимать участие в выборах президента или в каких-либо других политических "историях". Шоумен констатировал, что политика его не интересует.