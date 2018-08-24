"Ездят там, где убивали людей": люди возмутились кортежами политиков на аллее Небесной сотни

Аллея Небесной сотни; по ней запрещено ездить на автомобилях, только пешком / Юаинфо

Пользователей Сети изрядно оскорбило и возмутило появление автомобильного кортежа политиков на памятном месте - аллее героев Небесной Сотни.

"Друзья, всех с праздником! С Днем независимости. Сходил на парад утром. Посмотрел на военных, технику, чиновников, которых отдельно отгородили от людей. Возник вопрос, а что руководству страны разрешено ездить по аллее героев Небесной сотни? Там же пешеходная зона или уже нет? Все кортежи заехали и катались туда-сюда по дороге, где расстреливали людей. Понимаю, что удобно им, но удивился. Давно, пожалуй, в центре Киева не был", – возмутился журналист Вениамин Трубачев, опубликовав в Facebook видео.

"Это именно тот отрезок, куда запрещено заезжать, Так интересно, для кого этот парад, если людей от него отгородили, за их же деньги?" – комментируют видео в сети.

Злые комментарии / Соцсети

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