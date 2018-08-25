На Донбассе из-за обстрелов крупный город остался без воды

Жители Торецка остались без водопроводной воды / Фото: Радио Свобода

В городе Торецке Донецкой области полностью приостановлена подача вода в учреждения, дома и квартиры местных жителей.

"Вода в город Торецк не поступает. В 20.00 24 августа будет прекращена подача воды абонентам. Во время поступления дополнительной информации военно-гражданская администрация Торецка будет в дальнейшем информировать", - сообщает в Facebook Военно-гражданская администрация Торецка.

Причиной прекращения подачи воды стали боевые действия 24 августа. Боевики в результате обстрелов повредили линию электроснабжения Горловской фильтровальной станции № 2.

Напомним, бойцы ВСУ установили свой контроль над поселком Шумы, расположенном неподалеку от города Торецк, что на Донетчине.