"Мы, это... Дзержинск взяли": волонтер напомнил о важной победе украинского оружия четыре года назад

21 июля 2018, 16:27

Ровно четыре года назад украинские войска освободили город Дзержинск (сейчас - Торецк).

  • "Мы, это... Дзержинск взяли": волонтер напомнил о важной победе украинского оружия четыре года назад Facebook Романа Синицына
  • "Мы, это... Дзержинск взяли": волонтер напомнил о важной победе украинского оружия четыре года назад Facebook Романа Синицына
  • "Мы, это... Дзержинск взяли": волонтер напомнил о важной победе украинского оружия четыре года назад Facebook Романа Синицына
  • "Мы, это... Дзержинск взяли": волонтер напомнил о важной победе украинского оружия четыре года назад Facebook Романа Синицына
  • "Мы, это... Дзержинск взяли": волонтер напомнил о важной победе украинского оружия четыре года назад Facebook Романа Синицына

Ровно четыре года назад, 21 июля 2014 года, Вооруженные силы Украины освободили оккупированный пророссийскими боевиками террористической группировки "ДНР" город Торецк (до 2015-го - Дзержинск).

О знаковой дате на странице в Facebook напомнил волонтер Роман Синицын, поделившись уникальным видео, снятым в период освобождения населенного пункта, и фотографиями.

"Помню, звоню типа "Заберите же передачу в Изюме на "Новой почте", пятый день лежит" или что-то такое, а в ответ "Да мы только из боя вышли, семь часов нас еб**или танками, сгорело все на**й, завтра в новостях увидишь, но мы это... Дзержинск взяли", - вспомнил Синицын.

Торецк был захвачен террористами еще 15 апреля 2014 года. Освобождали город два отряда украинского спецназа - 73-й отдельный морской центр специального назначения ВМСУ и Отдельный центр Сил спецопераций ВСУ, всего в обоих отрядах был 41 боец, которые наголову разгромили отряд боевиков в 200 с лишним единиц.

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Напомним, украинские военные улучшили тактическое положение обороны на Горловском направлении и взяли под контроль еще один населенный пункт.

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Украина ВСУ годовщина освобождение Дзержинск Торецк
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