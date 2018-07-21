"Мы, это... Дзержинск взяли": волонтер напомнил о важной победе украинского оружия четыре года назад

Ровно четыре года назад, 21 июля 2014 года, Вооруженные силы Украины освободили оккупированный пророссийскими боевиками террористической группировки "ДНР" город Торецк (до 2015-го - Дзержинск).

О знаковой дате на странице в Facebook напомнил волонтер Роман Синицын, поделившись уникальным видео, снятым в период освобождения населенного пункта, и фотографиями.

"Помню, звоню типа "Заберите же передачу в Изюме на "Новой почте", пятый день лежит" или что-то такое, а в ответ "Да мы только из боя вышли, семь часов нас еб**или танками, сгорело все на**й, завтра в новостях увидишь, но мы это... Дзержинск взяли", - вспомнил Синицын.

Торецк был захвачен террористами еще 15 апреля 2014 года. Освобождали город два отряда украинского спецназа - 73-й отдельный морской центр специального назначения ВМСУ и Отдельный центр Сил спецопераций ВСУ, всего в обоих отрядах был 41 боец, которые наголову разгромили отряд боевиков в 200 с лишним единиц.

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Напомним, украинские военные улучшили тактическое положение обороны на Горловском направлении и взяли под контроль еще один населенный пункт.