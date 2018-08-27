Синоптики предупредили о грозах, ливнях, граде и шквалах в Украине

В понедельник в большинстве западных областей Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник, 27 августа, днем в большинстве западных областей нашей страны будут грозы.

Местами ожидаются сильные дожди, град и шквалы 19-24 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"26-27 августа в Украине, кроме крайнего запада, чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В понедельник в большинстве западных областей Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.