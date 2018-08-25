Синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве

В Киеве 29 августа ощутимо похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник, 27 августа, днем температура воздух достигнет отметки в +31 градус, а 29 числа не превысит +24.

Во вторник в столице осадки не ожидаются, днем будет +26… +28, ночью — +14… +16, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в среду днем будет слабый дождь с грозой, температура днем составит +22… +24, а ночью — тоже +14… +16 градусов.

В Киеве 29 августа ощутимо похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.