"Грозы, град, шквалы". В Укргидрометцентре предупредили, каким областям ждать "погодного удара"

В субботу в западных областях Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / vk.com/typical_cherkassy

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 25 августа, в западных областях нашей страны будут грозы.

Местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"… 25-27 августа в Украине, кроме крайнего запада, чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В субботу в западных областях Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.