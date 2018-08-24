В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве после выходных

В Киеве после выходных днем будет до +29 градусов, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве после выходных — в понедельник и во вторник, 27-28 августа, температура не превысит +29 градусов (26 числа ожидалось до +30).

В начале следующей недели осадки не ожидаются, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник и во вторник днем в столице будет +27… +29, а ночью — +15… +17 градусов.

В Киеве после выходных днем будет до +29 градусов, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.