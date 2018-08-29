"Новый погодный удар". В Укргидрометцентре предупредили о непогоде в Киеве

В Киеве в среду будет непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 29 августа, в Киеве до конца суток будет гроза.

В городе ожидается переменная облачность, местами — шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, опубликованным на его ресурсе, в среду днем будет +22… +24 градуса.

В Киеве в среду будет непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.