Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода

В южных, восточных и центральных регионах сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, отметили в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 29 августа, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях нашей страны будут грозы.
Местами ожидаются сильные дожди, шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.
"29-31 августа в южных, восточных и центральных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.