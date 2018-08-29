Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода

В среду в северных областях Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 29 августа, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях нашей страны будут грозы.

Местами ожидаются сильные дожди, шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"29-31 августа в южных, восточных и центральных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В среду в северных областях Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.