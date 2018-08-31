Погода в последний день лета: синоптики рассказали, где ждать жару до +34 градусов

/ УНИАН

В пятницу, 31 августа, в Украине ожидается в основном сухая погода, осадки возможны местами в западных регионах.

По данным Укргидрометцентра, в западных областях воздух прогреется до +28 выше нуля, ночью до +14, а на Закарпатье, Львовщине и в Волынской области стоит ожидать дождей с грозами.

В северных регионах температура воздуха составит от +25 до +29 и до +14 ночью, в центре Украины - от +26 до +34, а в восточных регионах температура будет от +30 до +33, ночью до +20.

Кроме того, в южных областях столбик термометра поднимется до отметки +30 до +34, ночью до +20, в Крыму ясно, температура поднимется до +33.

При этом в пятницу в Киеве без осадков, температура днем от +25 до +27, ночью от +12 до +14.

Напомним, ранее синоптик рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега.