Синоптик спрогнозировала, когда в Украине ослабнет жара

В Украине 6-7 сентября ослабнет жара, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине с четверга-пятницы, 6-7 сентября, ослабнет жара.

В столице понедельник, 3 число, будет солнечным, температура достигнет отметки в +30 градусов, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По данным Украинского гидрометцентра, опубликованным на его сайте, в столице 6 и 7 сентября осадки не ожидаются, ночью будет +12… +14, а днем — +25… +27 градусов.

В Украине 6-7 сентября ослабнет жара, спрогнозировала синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.