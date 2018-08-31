Синоптик предупредила об ощутимом похолодании в Украине

Синоптик предупредила, что в Украине 8-9 сентября ощутимом похолодает / facebook/Mick Pidvezianiy

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине на следующих выходных — 8-9 сентября — температура воздуха ощутимо снизится.

В воскресенье температура может быть ниже +20 градусов, говорится на странице эксперта в Facebook.

"… 8-9 сентября такого воздушного бальзама, как сейчас, не будет. Будет ощутимое снижение температуры воздуха. Сначала до +20... +23 градусов…", — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.