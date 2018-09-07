"Грозы, град, ливни": синоптики предупредили о непогоде в Украине

В ряде областей Украины 7 сентября будет непогода, спрогнозировали синоптики / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 7 сентября, в нашей стране на больше территории будут грозы (не ожидаются в северо-восточной части).

На юге государства в отдельных районах прогнозируется град, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях в некоторых местах — сильные дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"… в южной и восточной части местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.

В ряде областей Украины 7 сентября будет непогода, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.