До +35 градусов, а потом дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на осень-2018 в Украине

Синоптики дали прогноз погоды на осень-2018 в Украине / 1zoom.ru

Жаркую погоду украинцам обещают до середины следующей недели, то есть примерно до 6 сентября. Синоптики обещают до +27-32 градусов днем, а на юге даже до +35 градусов.

На юге жаркая погода продолжит купальный сезон еще на несколько недель. В Одессе сейчас +33 градуса, температура воды в море – +22 градуса.

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в сентябре-2018 будет теплой. Но затем стоит ждать заморозков и дождей. Ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Геленя уточняет, что осадки прогнозируются в основном на ночное время суток, днем будет преимущественно солнечно.

А для того, чтобы узнать, какой будет осень-2018 в Украине по народным приметам, стоит подождать 14 сентября. В народе говорят, что на Семена: если день выдастся ясным, то и осень будет погожей и теплой, а если наоборот – то жди дождей и ненастья.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.