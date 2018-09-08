Конфликт на Донбассе и рост цен: украинцы назвали главные проблемы в государстве

Главной проблемой, которые должна решить Украина, респонденты назвали военные действия на востоке Украины.
По результатам социологического опроса, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова, больше всего украинцев беспокоит военные действия на Донбассе, роста цен, развития экономики, проблем медицинского обеспечения и коррупции в органах власти.
"Главными проблемами, которые должна решить Украина, респонденты назвали военные действия на востоке Украины (65,5%), рост цен (40,6%), развитие экономики (38,7%), медицинское обеспечение (33,6%), коррупцию в органах власти (31,5%), трудовую миграцию (28,8%), рост уровня преступности (17,2%), безработицу (16,8%). Вопрос возрождения украинской нации, экологические проблемы, отношения с Россией, аннексия Крыма и другие темы набрали менее 10% процентов", - отметил социолог, профессор Сергей Штепа.
Он подчеркнул, что пункт "трудно определиться" в ходе опроса выбрали 11,6% украинцев. Всего можно было выбрать не более трех вариантов ответа, пишет УНИАН.
Отметим, что опрос проводился 25 августа - 2 сентября среди взрослого населения Украины. Методом личного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме оккупированных АР Крым и Востока Украины). Погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы недовольны направлением движения страны.