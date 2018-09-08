Конфликт на Донбассе и рост цен: украинцы назвали главные проблемы в государстве

Украинцы назвали главные проблемы в государстве / http://ria.ru/

По результатам социологического опроса, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова, больше всего украинцев беспокоит военные действия на Донбассе, роста цен, развития экономики, проблем медицинского обеспечения и коррупции в органах власти.

"Главными проблемами, которые должна решить Украина, респонденты назвали военные действия на востоке Украины (65,5%), рост цен (40,6%), развитие экономики (38,7%), медицинское обеспечение (33,6%), коррупцию в органах власти (31,5%), трудовую миграцию (28,8%), рост уровня преступности (17,2%), безработицу (16,8%). Вопрос возрождения украинской нации, экологические проблемы, отношения с Россией, аннексия Крыма и другие темы набрали менее 10% процентов", - отметил социолог, профессор Сергей Штепа.

Он подчеркнул, что пункт "трудно определиться" в ходе опроса выбрали 11,6% украинцев. Всего можно было выбрать не более трех вариантов ответа, пишет УНИАН.

Отметим, что опрос проводился 25 августа - 2 сентября среди взрослого населения Украины. Методом личного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме оккупированных АР Крым и Востока Украины). Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы недовольны направлением движения страны.