Социологи обнародовали цифры о патриотизме украинцев в областных городах

17 августа 2018, 00:19

Опрос проводился к Дню независимости Украины.

Донецк, дончане, патриоты
Соцопрос показал патриотические настроения граждан / segodnya.ua

Преимущественное большинство жителей Одессы, Харькова и Львова считают себя патриотами и гордятся своей национальностью, а празднование Дня независимости воспринимают не только буквально, но и как дань традиции.

Таковы данные опроса "Общественное мнение в городах-миллионниках: электоральные ориентации и настроения накануне Дня Независимости Украины", который провели Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им.А.Яременко совместно с Институтом анализа и прогнозирования при поддержке Киевского пресс-клуба.

Согласно обнародованным цифрам, 86% респондентов во Львове, 64% — в Одессе и 62% в Харькове заявили, что считают себя патриотом своей страны. Гордость за то, что являются гражданином Украины, испытывают 85% львовян, 68% одесситов и 65% харьковчан. В то же время у 2% респондентов из Львова, 8% — из Харькова и 10% — из Одессы нет чувства гордости за то, что они украинцы.

Опрос продемонстрировал статистику, что львовяне воспринимают себя больше гражданином Украины, чем жителем своего города (59% против 26%), а харьковчане и одесситы позиционируют себя больше как жители родного города, чем украинцы (соответственно, 45% против 39% и 43% против 38%).

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Праздник День независимости 39% львовян, 40% одесситов и 31% харьковчан воспринимают как независимость от какого-то государства. В то же время 17% респондентов во Львове, 32% — в Одессе и 39% — в Харькове считают, что это просто дань традиции. 38% опрошенных жителей Львова, 48% жителей Одессы и 59% харьковчан не ищут смысла в празднике. С таким мнением не соглашаются 57% львовян, 44% одесситов и 28% харьковчан.

Что касается государственного строя, то 80% жителей Львова и по 46% в одесситов и харьковчан считают, что таким является унитарное государство с единой вертикалью власти. При этом 8% опрошенных львовян, 44% одесситов и 28% харьковчан считают, что Украине лучше было бы в статусе федеративного государства, когда у регионов есть гарантированная центральной властью возможность выбирать.

Опрос о патриотических настроениях населения проведен с 8 по 13 августа 2018 года методом личного интервью. Респондентами стали по 600 жителей каждого из городов-миллионников в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка выборки составляет +-4,5%.

Напомним, глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко продолжает лидировать в предвыборном президентском рейтинге - за нее готовы отдать свои голоса 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. Почти половина опрошенных однозначно будут голосовать на президентских выборах, при этом каждый пятый еще не определился, свидетельствуют результаты исследования.

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Одесса опрос Харьков украинцы Львов патриотизм День Незавимости
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