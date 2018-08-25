Украинцы недовольны направлением движения страны - опрос

25 августа 2018, 05:10

Всего 20% опрошенных украинцев считают, что жизнь зависит от них.

Опрос, социология
/ http://ria.ru/

74% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении, а в региональном разрезе наиболее не удовлетворен направлением движения юг страны.

При этом оценка направления связана с уровнем образования и дохода: более высокий уровень негативных ответов — среди менее обеспеченных и среди украинцев со средним уровнем образования, говорится в материале на zn.ua.

"При том, что украинцы не удовлетворены направлением движения страны, практически никто не ощущает в себе сил повлиять на ситуацию. Всего 20% считают, что жизнь зависит от них, не говоря уж о ситуации в стране. 48% считают, что жизнь зависит от внешних обстоятельств. Эти цифры достаточно стабильны последние десятилетия, с небольшими подвижками в сторону уменьшения тех, кто считает, что не может влиять на свою жизнь. Единственное исключение — 2014 год, когда 25% чувствовали себя хозяевами своей жизни. Но революционная эйфория рассеялась, и настроения вернулись в привычное русло. Перекладывать ответственность на внешние обстоятельства больше склонно старшее поколение. Молодые, напротив, более склонны считать, что их жизнь зависит от них самих", - сказано в cтатье.

Напомним, ранее социологи обнародовали цифры о патриотизме украинцев.

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