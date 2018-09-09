"Тремпель" и "умывашки": в "ДНР" решили изучать "донецкий язык"

Боевики "ДНР" / УНИАН

На оккупированной части Донецкой области будут изучать так называемый "донецкий язык", при этом на "исследование" выделяется отдельный грант.

Реализацией проекта решил заняться профессор филологии Вячеслав Теркулов, сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

"Мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино — Щетка, Южный вокзал – Яма", — подчеркнул Теркулов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" решили называть жителей Донбасса новым термином — "донбасситы".