"Тремпель" и "умывашки": в "ДНР" решили изучать "донецкий язык"

9 сентября 2018, 05:44

Реализацией проекта будет заниматься профессор филологии Вячеслав Теркулов.

Боевик, Кальмиус, Оплот
Боевики "ДНР" / УНИАН

На оккупированной части Донецкой области будут изучать так называемый "донецкий язык", при этом на "исследование" выделяется отдельный грант.

Реализацией проекта решил заняться профессор филологии Вячеслав Теркулов, сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

"Мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино — Щетка, Южный вокзал – Яма", — подчеркнул Теркулов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" решили называть жителей Донбасса новым термином — "донбасситы".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс боевики ДНР
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:44
"Тремпель" и "умывашки": в "ДНР" решили изучать "донецкий язык"
05:13
Дождливые дни. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве после выходных
04:57
"Годы не берут": Альбина Джанабаева восхитила фанатов видом без макияжа
04:09
"Невменяемые "креативщики": в "ДНР" жителей пугают подбитым два года назад танком ВСУ Видео
03:40
Жирный продукт борется с "плохим" холестерином — ученые
03:06
Эксперт объяснил, зачем Порошенко понадобилось дописывать Конституцию
03:01
Толпу россиян в честь праздника закидали пирожными "Картошка" Видео
02:32
Диетолог рассказала, как питаться осенью, чтобы оставаться здоровыми и энергичными
02:01
"Какие милые обнимашечки с маленькой": Светлана Лобода поделилась странным фото
01:24
Делайте запасы на зиму: эксперт назвал наиболее подорожавшие продукты
00:42
Трамп порекомендовал корпорации Apple перенести производство из Китая в США
00:22
В Одессе BMW влетел в остановку - есть погибшие Фото Видео
08 сентября, суббота
23:41
Ким Чен Ын собрался ехать к Путину
23:25
Манафорт может пойти на сделку со следствием, чтобы избежать второго суда - Bloomberg
22:54
Телеведущая Леся Никитюк похвасталась своими стройными ножками
22:22
В Украине повысили цены на алкоголь: что и почем
21:51
Выбросы в Крыму: в Херсонской области госпитализированы четверо детей
21:34
В Донецке возле кафе "Сепар" установили памятник Захарченко: опубликовано фото
21:16
Беглые "министры" "ДНР" Казаков и "Ташкент" всплыли у Прилепина в гостях
20:43
В ЕС прокомментировали планы боевиков провести "выборы"
20:15
Ани Лорак заявила, что не прощает предательства
20:06
ВСУ начали переброску бронекатеров в Азовское море - СМИ
19:48
В зоне ООС провели внезапную проверку ВВС и ПВО Видео
19:22
Порошенко пообещал украинцам "неслыханный рост минимальной зарплаты"
19:05
РПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии Киева
18:46
Названа впечатляющая сумма для решения всех проблем "Укрзализныци"
18:32
ЧП с плавкраном на Крымском мосту попало на видео Видео
18:22
Дональд Трамп согласился на допрос у Мюллера. С рядом условий
18:13
Первый энергоблок крупнейшей в Украине АЭС отключили на два месяца
17:56
Автопроизводство в Украине рухнуло почти на 40%
17:29
Порошенко обратился с "громким" заявлением к Луганску
16:58
"Храмы превращают в крепости": СМИ рассказали, как в УПЦ МП готовятся к автокефалии Видео
16:51
Порошенко отказался спрашивать у Путина разрешения на вход в НАТО
16:23
"Какой-то позор": Гройсман поздравил Днепр с днем города фотографией Киева
16:13
Украина – Словакия: прогноз букмекеров, где смотреть матч второго тура Лиги наций
15:50
"Какие кубища качнул". Виталий Козловский похвастался прессом, опубликовано фото
15:22
В Киеве из-за аварии на дороге появилось "озеро": опубликованы фото и видео с места происшествия Фото Видео
15:21
В Макеевке во время праздника сожгли памятник героям-шахтерам - СМИ
15:01
Лучший боксер в мире: Тайсон назвал имя украинского бойца Видео
14:59
Порошенко спросили, когда в Украине наступит мир
14:47
Джон Терри перешел в московский "Спартак" — СМИ
14:39
Тина Кароль заинтриговала фанатов отрывком новой песни Видео
14:34
В РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов" Видео
14:01
Мощное землетрясение в Японии: десятки жертв, опубликованы фото с места происшествия Фото Видео
14:00
В коротких шортах и топе: Надя Дорофеева взволновала подписчиков жарким фото
13:50
Одиозный помощник Путина сделал заявление о новом главаре "ДНР"
13:45
"Цветет и пахнет кислотой": опубликованы фото из пострадавшего от химических выбросов села в Крыму Фото Видео
13:13
На Крымском мосту произошло ЧП, движение ограничено
13:06
В МИД признали поражение Украины в соглашениях с РФ по Азову и Керченскому проливу
12:56
Сломал весло, упал в воду. Владимир Кличко показал, как занимался сап-серфингом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять