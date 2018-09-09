"Невменяемые "креативщики": в "ДНР" жителей пугают подбитым два года назад танком ВСУ

/ beztabu.net

Пропагандисты "ДНР" пугают местных жителей сгоревшим два года назад на поле боя украинским танком и периодически хвастаются его очередным "уничтожением".

Уничтоженный в результате боев за Марьинку украинский Т-64 стоит уже два года в поле. Военные рассказывают, что в 2015 году танк подорвался на мине, экипаж успел выскочить, а машина сгорела.

Теперь "ДНРовская" пропаганда на той стороне этот танк подбивает чуть ли не несколько раз в месяц, пишет ТСН.

"Регулярно в своих выпусках говорят, что они чуть ли не каждый месяц его подбивают", - рассказал один из бойцов ВСУ.

Напомним, ранее на росТВ сочинили новый фейк о наступлении ВСУ на Донбассе.