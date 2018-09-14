Не Украина отрезала Крым от воды, а Россия - Климкин

Павел Климкин / УНИАН

Глава украинского МИД Павел Климкин обвинил РФ в прекращении подачи воды из реки Днепр в аннексированный россиянами полуостров Крым.

Соответствующее заявление "главный украинский дипломат" обнародовал на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан", – написал дипломат.

Напомним, в последнее время тема украинского водоснабжения аннексированного полуострова Крым вышла на новый уровень. Тот же Климкин заявлял, что Киев не будет поставлять туда воду даже после экологической катастрофы. В ответ спикер российского МИД Мария Захарова обвинила Украину в терроризме.