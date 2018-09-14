Синоптики предупредили о грозах, ливнях и граде в ряде областей Украины

В пятницу в ряде областей Украины будет непогода, предупредили синоптики / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 14 сентября, днем в Донецкой и в большинстве западных областей нашей страны, а также в южной ее части будут грозы.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в подконтрольном РФ Крыму местами ожидаются сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"14 сентября в восточных, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В пятницу в ряде областей Украины будет непогода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.