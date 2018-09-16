День отца в Украине: история и традиции праздника

В Украине отмечают День отца / Фото из открытых источников

День отца в Украине не является официальным праздником. Несмотря на это в третье воскресенье сентября, наряду с третьим воскресеньем июня, в Украине отмечают папин праздник.

История Дня отца

Впервые в США празднование Дня отца прошло 17 июня 1910 года, но только лишь в 1966 году в США его признали национальным. К празднованию Дня отца позднее также присоединились многие европейские страны, Канада, Япония и даже ЮАР.

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Отметим, что идея введения Дня отца и даты его празднования в третье воскресенье сентября была предложена в 2008 году, кроме того, был подготовлен проект соответствующего указа Президента Украины, одобренный Гуманитарным правительственным комитетом при Кабмине, однако впоследствии КМУ, ссылаясь на финансовый кризис, отложил принятие этого решения.

При этом в 2009 году Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и отцовства объявил третье воскресенье сентября Днем отца.

Идея праздника

Среди основных идей празднования Дня отца названы: ответственность за сохранность жизни ребёнка от его зачатия, партнёрство с мамой и активное участвует в воспитании детей, обеспечение семьи материально для развития здоровых отношений в семье.

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Как отмечают День отца

В связи с тем, что воскресенье у большинства людей является не рабочим днем, этот день посвящают отцу. Кроме индивидуальных подарков, родителю преподносят красные розы, символизирующие любовь и уважение. При этом на могилу отцу принято приносить парное число белых роз.

Отметим, что в Украине в День отца проходит немало тематических акций и форумов, которые проводят идеи участия отца в развитии семьи. Также активисты организовывают неформальное общение, спортивные игры и социальные акции на природе.