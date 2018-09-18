В Киеве на станцию метро "Политехнический институт" временно нельзя будет попасть в час пик

В Киеве скоро на станцию метро "Политехнический институт" нельзя будет попасть утром / УНИАН

В Киеве с 24 сентября до 5 октября в утренний час пик станция метро "Политехнический институт" будет закрыта на вход в связи с ремонтом эскалатора.

На станцию нельзя будет спуститься в будни с 7:45 до 10:25, говорится на сайте коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

По его данным, такой график работы необходим для того, что избежать скопления людей на станции. "В указанное время два из трех эскалаторов будут работать на подъем, один — будет в ремонте", — добавили в подземке.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевсовета из фракции "Свобода" предложили направить деньги из столичного бюджета на установление системы отсчета времени до прибытия следующего поезда в метрополитене. По предварительным расчетам, в зависимости от техзадания, бюджет на установку табло может составить от 11 до 140 млн гривень.