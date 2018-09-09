В столичном метро человек бросился под поезд

Мужчина отделался легкими травмами / dtp.kiev.ua1

В Киевском метрополитене произошел инцидент - человек бросился под поезд.

Происшествие случилось на станции метрополитена "Контрактовая площадь".К счастью, самоубийце повезло - его сумели вытащить живым и практически невредимым, сообщает dtp.kiev.ua.

"Первые фото с места падения под поезд метро в Киеве на Контрактовой: человека вытянули относительно целого, руки ноги на месте, ушибы и ссадины, смертельных травм не видно, в сознании, очень повезло. Иностранец в татуировках. С ним друг медик. Свидетели говорят прыгнул сам. В пользу этого свидетельствует разбитое лобовое", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева покончила с собой девушка - бросилась под поезд. Спасти ее не удалось.