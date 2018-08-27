В Киеве неадекватная девушка попыталась броситься под поезд метро - видео инцидента

Инцидент, к счастью, завершился вполне благополучно / Киев Оперативный

В Киеве 25 августа 19-летняя девушка, находясь в состоянии полного неадеквата и алкогольного опьянения, бросилась под поезд на станции метро "Дворец спорта".

Работники станции оперативно среагировали и вытащили пострадавшую. Видеозапись спасения девушки опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Пьяная девушка подошла к перрону и спрыгнула вниз на колею практически в момент прибытия поезда. Ей несказанно повезло - она угодила в выемку между рельсами и получила лишь легкие ушибы.

После оказания первой медицинской помощи с девушкой провели работу психологи.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева также покончила с собой девушка - бросилась под поезд. Спасти ее не удалось.