"Роковой прыжок". В Киеве девушка бросилась под поезд: фото с места трагедии 18+

В Киеве девушка покончила с собой / УНИАН

В Днепровском районе Киева девушка покончила жизнь самоубийством — прыгнула под поезд.

Инцидент произошел недалеко от проспекта Соборности, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"… девушка решила покончить с жизнью, прыгнув под поезд. На месте полиция и скорая", — отмечается сообщении.

В Киеве девушка покончила с собой / Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева — по ул. Генерала Наумова — женщина повесилась с плюшевым медведем в руках. Узнать больше о случившемся можно здесь.