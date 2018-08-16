"Роковой прыжок". В Киеве девушка бросилась под поезд: фото с места трагедии 18+

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы.
В Днепровском районе Киева девушка покончила жизнь самоубийством — прыгнула под поезд.
Инцидент произошел недалеко от проспекта Соборности, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"… девушка решила покончить с жизнью, прыгнув под поезд. На месте полиция и скорая", — отмечается сообщении.
Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева — по ул. Генерала Наумова — женщина повесилась с плюшевым медведем в руках. Узнать больше о случившемся можно здесь.