"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро

8 августа 2018, 18:46

Киевлян возмутила инциатива обеспечить подземку дорогущей "плазмой" для показа времени до прибытия поезда.

  • Проект решения Киевсовета - новые табло в метро за 140 млн гривен
  • Проект решения Киевсовета - новые табло в метро за 140 млн гривен
  • Проект решения Киевсовета - новые табло в метро за 140 млн гривен
  • Проект решения Киевсовета - новые табло в метро за 140 млн гривен
  • Проект решения Киевсовета - новые табло в метро за 140 млн гривен
  • Проект решения Киевсовета - новые табло в метро за 140 млн гривен
  • Проект решения Киевсовета - новые табло в метро за 140 млн гривен
  • Проект решения Киевсовета - новые табло в метро за 140 млн гривен

Депутаты Киевсовета из фракции "Свобода" предложили направить деньги из столичного бюджета на установление системы отсчета времени до прибытия следующего поезда в метрополитене.

По предварительным расчетам, в зависимости от техзадания, бюджет может составить от 11 до 140 млн гривень.

Такие данные на своей странице в фейсбук опубликовал депутат Борислав Береза, приложив к посту проект решения и пояснительную записку к нему.

"Ну, ни дня без пи... Я так понимаю, что в Киевсовете сейчас проходит открытый конкурс на то, кто распилит большую сумму наших с вами денег? После лестницы за 3 миллиона долларов, когда каждая ступенька обошлась нам с вами в 12.500$ у нас новый кандидат на победу", - прокомментировал он инициативу столичных депутатов.

Береза также провел собственные подсчеты, согласно которым столичную подземку можно облагородить новой "плазмой" с таймерами меньше, чем за 50 тысяч долларов.

"Возникает вопрос - они там окончательно **нулись? Эти депутаты хотят установить большие секундомеры в киевском метрополитене на сумму от 400.000$ до 5.180.000$. Более 5 миллионов долларов США на секундомеры??? А старые секундомеры кого не устраивают?", - разразился возмущенной речью политик.

В свою очередь бизнесмен Федор Сердюк, предлагавший оборудовать все станции метрополитена автоматическими дефибрилляторами, подсчитал, что если вешать по два таймера на каждой из 52 станций, то за каждый таймер киевляне заплатят 1.346.153 гривни:

"Не спешите поднимать челюсть со стола. Что, если я скажу вам, что пока вы смотрите на таймер, у вас случится внезапная остановка сердца, судорожный припадок или произойдет взрыв, сотрудники метрополитена НЕ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ВАМ ПОМОЩЬ", - спросил Сердюк подписчиков, отметив, что в частных разговорах, управленцы метро говорили мне, что учить сотрудников первой помощи никто не будет потому, что:

- "это не наша ответственность"
- "мы не обязаны"
- "у них есть чем заняться"
- "так не принято"
- "это гемор"
- "вы частная контора" (да-да, XXI век)

Вместо правильного обучения и экипировки сотрудников метро (как это делается в других странах), мне предложили ПРИЙТИ И ДЕЖУРИТЬ НА СТАНЦИИ В ЧАС ПИК", - написал Сердюк на своей странице в фейсбук.

Он также приложил фотографию дефибрилляторов в метрополитене "соседней, но такой далекой Польши".

В соцсетях пользователи массово выражают недовольство идеей депутатов "Свободы":

"По принципу "а раптом прокатить", "Ещё одно "жизненно важное" нововведение для Киевлян", "Я офигеваю, мама...", - изумляются комментаторы.

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Киевсовет Киевское метро Борислав Береза
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