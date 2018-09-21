В Днепре метро будут проектировать архитекторы бюро легендарной Захи Хадид

Яника Мерило встретилась с сотрудниками Zaha Hadid Architects / Фото: Facebook/Яника Мерило

Местные власти Днепра подписали договор с архитекторами британской фирмы Zaha Hadid Architects, которые спроектируют в городе три станции новостроящегося метрополитена.

"После длительных переговоров с британским бюро Захи Хадид мы пришли к согласию, что его специалисты возьмутся за проектирование трех станций нашей подземки" – сообщил в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

Градоначальник подчеркнул, что данный контракт станет первой работой в Украине для архитекторов с мировым именем.

Заместитель мэра Днепра Яника Мерило добавила на своей странице в Facebook, что договоренность с легендарными профессионалами далась городской власти нелегко, это был результат долгой и кропотливой работы.

"Говорят, что успех, это "комбинация подготовки и везения". Вот про везение я здесь не знаю, но это была (в хорошем смысле) упрямая, долгая и целенаправленная командная работа. И работа только начинается", – написала она.

Напомним, Заха Хадид - всемирно известная ирако-британская архитектор и дизайнер, представительница деконструктивизма. Ее самые известные работы: Центр водных видов спорта для Олимпийских игр в Лондоне, Большой художественный музей Мичиганского университета в США и Оперный театр в Гуанчжоу в Китае. Эта компания строит стадионы к ЧМ-2022 в Катаре. Хадид умерла в 2016 году, однако ее архитектурная компания продолжает процветать и создавать шедевры.

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