"Украина - восточный фланг НАТО". Порошенко отметился откровенным заявлением в США

Петр Порошенко и американские адмиралы / "Укринформ"

Украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина является фактически "восточным флангом НАТО" и подчеркнул чрезвычайную важность передачи двух патрульных катеров береговой охраны типа Island.

Так он высказался во время торжественной церемонии, состоявшейся на базе Береговой охраны США "Балтимор", сообщает пресс-служба президента.

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонительную сотрудничество между нашими странами", − подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине построят два десантных катера типа "Кентавр".