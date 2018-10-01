Киевляне получат горячую воду в лучшем случае в конце октября - нардеп

Воду дадут, если мэрия и "Нафтогаз" подпишут мировое соглашение по долгам "Киевэнерго" / Фото: bprice.ua

В киевской мэрии надеются, что 10 октября "Нафтогаз" согласится подписать мировое соглашение по задолженностям "Киевэнерго" и тогда к киевлянам вернется горячая вода - пусть и только к концу октября.

"10 октября должно состояться судебное разбирательство. После этого 10 октября может быть подписано мировое соглашение. И все будет зависеть от того, поставит ли господин Коболев свою подпись под мировым соглашением, или нет... Ничего нового мы в этом мировом соглашении Нафтогазу не предложили. Но тогда (в апреле - ред.) господин Коболев не хотел подписывать. Надеюсь, сейчас он подпишет", - в эфире телеканала Киев рассказал народный депутат, советник мэра Дмитрий Белоцерковец.

Читайте такжеУ Кличко объяснили, что ускорит возвращение киевлянам горячей воды"... После подписания мирового соглашения нужно еще пять дней, чтобы соглашение вступило в силу, и после этого еще немного нужно времени на технические вопросы (по налаживанию подачи горячей воды и теплоснабжения)", - добавил Белоцерковец.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ сообщили о важном решении "Киевтеплоэнерго" по тарифам на воду и тепло.