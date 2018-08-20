УНИАН

"Киевтеплоэнерго" не станет повышать тарифы на горячую воду и тепло для физлиз, но тарифы для юридических лиц могу возрасти.

"Киевтеплоэнерго" совместно с КГГА сделали все возможное, чтобы ситуация с газом не повлияла на тарифы для населения (физических лиц) и они остались максимально комфортными для потребителей. Для юридических лиц ожидается подача в НКРЭКУ документов на пересмотр тарифов на производство тепловой и электрической энергии в соответствии с рыночной ценой газа", - говорится в ответе компании на запрос УНН.

В компании отметили, что соответствующие распоряжения уже подготовлены, сейчас они на стадии согласования.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассматривают возможность перевести всех поголовно украинцев на автономное горячее водоснабжение, а от централизованного отказаться.

"Мы все же хотели бы отходить от централизованного горячего водоснабжения", - заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.