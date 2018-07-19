Отключение горячей воды и электричества: киевлян предупредили о грядущем коллапсе

С 1 августа 2018 года киевляне могут остаться без горячей воды. Причиной коллапса может стать вопрос правопреемственности долгов "Киевэнерго" перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Как заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" 1 августа должно получить в управление генерирующие объекты столицы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставки газа компании, пока она не признает правопреемственность долгов "Киевэнерго".

Он пояснил: "Сейчас 7 тыс. домов без горячего водоснабжения. Часть из них — это гидравлические испытания, но если вопрос не будет решен, то город будет без горячей воды, кроме зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ", — сказал Пантелеев.

По его словам, что с 1 августа могут начаться перебои с электроснабжением, а также существует угроза срыва отопительного сезона.

"Угроза срыва (отопительного сезона, – ред.) есть, если в этом деле не будет найден разумный компромисс. Более того, мы приближаемся к 1 августа, когда город возвращает в управление общины Киева ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, которые кроме тепла, производят электроэнергию, и вопрос снабжения этих объектов газом является очень актуальны. Если вопрос не решится, могут быть перебои с электроснабжением", — добавил Пантелеев.

Ранее сообщалось об отключении холодной воды в связи с профилактическим ремонтом городской сети водоснабжения.

Напомним, в "Киевводоканале" предупреждали, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на "Днепроазоте" могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды.