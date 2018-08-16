Власти собрались оставить украинцев без централизованного горячего водоснабжения

Украинцев собрались оставить без централизованного горячего водоснабжения. / Фото: Instagram/luxuryns_life

Власти Украины рассматривают возможность перевести всех поголовно украинцев на автономное горячее водоснабжение, а от централизованного, мол, необходимо отказаться.

"Мы все же хотели бы отходить от централизованного горячего водоснабжения", – цитируют Украинские новости вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

Альтернативой централизованного горячего водоснабжения как раз и должно выступить автономное домовое, квартальное или районное снабжение горячей водой. Министр уточнил, что выбор того или иного варианта водоснабжения – за органами местной власти.

По словам Зубко, сегодня во многих городах централизованное горячее водоснабжение "уже практически отсутствует". При этом он не уточнил, имеет ли в виду города Украины или же Европы и мира в целом.

Стоит отметить, что в Украине централизованное горячее водоснабжение (на подконтрольных территориях) осталось только в таких крупнейших городах, как Киев, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и ряде других.

Напомним, с сентября текущего года граждан Украины ожидает рост цен на водоснабжение. Подорожание воды связано с возрастанием цены на хлор, который производит единственное в Украине предприятие "Днепразот", с подорожанием электроэнергии, а также с инфляцией.