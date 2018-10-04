Украинцев предупредили о дождях и похолодании: карта прогноза погоды

В Украине ожидается снижение температуры, в западных и северных областях местами пройдут дожди.
В четверг, 4 октября, в Украине ожидается снижение температуры, в западных и северных областях местами пройдут дожди.
В восточных регионах столбик термометра поднимется до +17°. В то же время на юге страны ожидается переменная облачность, температура до +18°.
Отметим, что в западных областях прогнозируются дожди, температурный максимум будет до +14°.
Прогноз погоды на 4 октября:
При этом на севере Украины ожидаются осадки, температура до +12°. В центре без осадков, температура до +14°.
В Киеве без осадков, температура до +13°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 8,7 м/сек.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в субботу и воскресенье, 6-7 октября, погода будет роскошной.