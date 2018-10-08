В профильном комитете Рады разрешили лишить неприкосновенности "оппоблоковца" Колесникова

Дмитрий Колесников / партия "Оппозиционный блок"

В понедельник, 8 октября, члены регламентного комитета Рады признали законным и обоснованным представление украинской Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности нардепа из фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

Соответствующее сообщение опубликовали "24 канал". Члены комитета практически единогласно проголосовали за вынесение на рассмотрение Рады снятия неприкосновенности с Колесникова. Воздержался лишь его однопартиец − Михаил Папиев.

Следователи Генпрокуратуры обвиняют Колесникова в том, что он превысил служебные полномочия в 2012-м – в бытность главой агентства по вопросам госимущества. По словам генпрокурора Юрия Луценко, нардеп якобы прямо причастен к отчуждению двух цехов оборонного "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности имени Я.Ю. Осады" в городе Днепр.

Колесников все обвинения, выдвинутые в свой адрес, опровергает.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Луценко внес в Раду представления о снятии неприкосновенности с Колесникова и с его однопартийцев - Александра Вилкула и Сергея Дунаева.