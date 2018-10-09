"Это ничего не поможет": Супрун "проехалась" по анти-грипповой полезности лука и чеснока

Лук, чеснок и лимон/ "Повар"

Организмы украинцев от гриппа может спасти только соответствующая вакцина, здоровый образ жизни и тщательное мытье рук, а вовсе не "проверенные" народные средства

Привычные украинцам продукты и средства лечения гриппа не помогут справиться с болезнью. Соответствующее сообщение и. о. главы украинского Минздрава Уляна Супрун на собственной странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеСупрун рассказала, чем опасны для учеников школьные линейкиПо словам чиновницы, от гриппа совершенно не способны защитить ни потребление килограммами лука или долек чеснока, ни поедание сотен лимонов, ни пополнение организма любым способом витамином C, ни оксолиновая мазь, ни овеянный легендами вьетнамский бальзам "Звездочка".

"Не заболеть, кроме здорового образа жизни и регулярного мытья рук, помогает вакцина от гриппа", − написала Супрун.

Напомним, ранее и. о. главы Минздрава давала украинцам советы по лечению старческого маразма, рассказывала о способах быстрого поумнения, усомнялась в пользе поедания супов и борщей, а также предлагала снижать смертность в стране с помощью танцев.