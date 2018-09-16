Супрун посоветовала украинцам, как лечить старческий маразм

Ульяна Супрун / УНИАН

Музыка оказывает позитивное влияние на мозг, а также улучшает результаты лечения и качество жизни пациента, в том числе, страдающих деменцией (старческим маразмом).

"Как правило, музыкальную терапию применяют дополнительно в различных видах реабилитации и лечения пациентов. Сертифицированные музыкальные терапевты - это музыканты с опытом, которые хорошо понимают, какие эмоциональные реакции вызывает музыка, каким образом она помогает расслабиться или настроиться на положительные эмоции", - пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, музыкальная терапия может улучшить результаты лечения и качество жизни пациента.

"В частности, влияет на ослабление симптомов боли, тошноту, частоту сердцебиения, давление и даже на функции иммунной и эндокринной систем. Впрочем, наибольшее влияние музыка оказывает на наш мозг. Музыка дает хороший результат в лечении депрессии, тревожности и стресса и даже помогает вызвать воспоминания и уменьшить волнение у людей с деменцией", - добавила Супрун.

Напомним, ранее Супрун развенчивала мифы о профилактике глистов, о психическом здоровье и о туберкулезе.

Кроме того, она также не преминула рассказать украинцам, как можно поумнеть.

Также не остался без внимания Супрун миф о полезности кактусов возле компьютеров.