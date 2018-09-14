Прокачаем этот мозг. Супрун рассказала украинцам, как можно поумнеть

14 сентября 2018, 09:10

И.о. главы Минздрава, очевидно, живет по принципу - "Ни недели без просвещения".

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун / УНИАН

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун выдала украинцам несколько советов по поводу того, как стоит тренировать головной мозг.

Соответствующее сообщение чиновница опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Выполнение однообразных задач не способствует улучшению работы мозга. Лучший вариант - это устроить мозгу челлендж ("вызов" в переводе с английского − "Главред") и выбрать новый необычный вид деятельности. Изучение иностранного языка или освоение музыкального инструмента − замечательно для этого подойдут", − написала Супрун.

Чиновница также добавила, что на мозг хорошо влияют поиск новых путей и путешествовать. "Освоение новой местности − это всегда хороший инструмент, чтобы активировать мозг. Если это другая страна, то мы должны полностью переключиться и выполнить необычные задания в новой местности − от поиска пути домой к покупкам в магазине. Похожее упражнение можно делать и дома, например, каждый раз менять путь на работу или наугад бродить по улицам", − подытожила Супрун.

/ Facebook

Напомним, ранее Супрун развенчивала мифы о профилактике глистов, о психическом здоровье и о туберкулезе.

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соцсети здоровье Минздрав мозг Ульяна Супрун
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