Горячая вода в Киеве: В столичной мэрии пояснили, когда горожане дождутся

Горячая вода / "УНИАН"

Чиновники из мэрии столицы Украины планируют возобновлять в жилищах киевлян подачу горячей воды одновременно с началом отопительного сезона.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы КГГА со ссылкой на слова главы Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко.

"Вместе с отоплением киевлянам будет восстановлено предоставления услуги горячего водоснабжения, ведь сейчас разделять эти услуги технологически уже нет смысла", − сказал он.

Как отметил чиновник, отопительный сезон в Киеве стартует сразу после того, как среднесуточная температура атмосферы в течение трех дней будет составлять +8 градусов по шкале Цельсия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэрия подписал мировое соглашение с "Нафтогазом Украины" по поводу газоснабжения ради нагрева горячей воды.