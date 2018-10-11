Горячая вода в Киеве: В столичной мэрии пояснили, когда горожане дождутся

11 октября 2018, 12:52

По словам чиновников, ждать осталось совсем-совсем немного.

Горвода
Горячая вода / "УНИАН"

Чиновники из мэрии столицы Украины планируют возобновлять в жилищах киевлян подачу горячей воды одновременно с началом отопительного сезона.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы КГГА со ссылкой на слова главы Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко.

"Вместе с отоплением киевлянам будет восстановлено предоставления услуги горячего водоснабжения, ведь сейчас разделять эти услуги технологически уже нет смысла", − сказал он.

Как отметил чиновник, отопительный сезон в Киеве стартует сразу после того, как среднесуточная температура атмосферы в течение трех дней будет составлять +8 градусов по шкале Цельсия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэрия подписал мировое соглашение с "Нафтогазом Украины" по поводу газоснабжения ради нагрева горячей воды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина КГГА мэрия горячая вода отопительный сезон
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:16
В "Челси" придумали отправлять буйных и провинившихся фанатов в концлагерь - СМИ
13:09
"И через 9 месяцев новая лялька": Седокова удивила жарким фото с полуобнаженным мужчиной Видео
12:52
Горячая вода в Киеве: В столичной мэрии пояснили, когда горожане дождутся
12:25
"Или рыночная цена, или не будет топлива": эксперт объяснил, почему снижение цен на бензин невозможно
12:22
50 гривен за литр бензина: эксперт предупредил о резком подорожании топлива
12:09
"Противостоять России": В США нашли способ пресечь энергетическое влияние Кремля на Европу
12:02
Осторожнее со здоровьем: астрологи рассказали, что нужно и что ни в коем случае нельзя делать 11 октября Видео
12:02
Оксана Марченко покинула "Танцы со звездами"
11:51
Протесты из-за цен на бензин - инфантилизм и стремление к халяеве мнение Видео
11:47
В киевском метро повторно развесили "антикоррупционную рекламу" директора НАБУ
11:35
Стройная блондинка Леди Гага снялась топлес для глянца Фото
11:30
"Все замечательно": американский экзарх рассказал, когда официально объявят решение о Томосе Видео
11:07
В США крупным планом засняли НЛО Видео
10:58
Доктор Купитман из "Интернов" попал в базу "Миротворца": стали известны подробности
10:41
Девушка дня Instagram: сексуальная блогер Полина Танто Фото
10:22
Как "неуловимые Джо" украинские склады взрывают мнение
10:16
Транспортный коллапс в Киеве: водители авто на "евробляхах" устроили акцию протеста Видео
09:59
"Нестерпимые боли": знаменитая российская певица попала на операционный стол
09:54
"Напоминает анекдот про Папу Римского и бордели": в УПЦ КП прокомментировали новость об откладывании Томоса Видео
09:40
"Массовые убийцы животных": в Хмельницком коммунальщики травили собак прямо на улице Видео
09:31
Что изменится в "мертвом" минском процессе от замены переговорщиков мнение
09:29
Доллар в Украине подешевел: что будет с курсом дальше Видео
08:58
"Раздавить гадину": на росТВ призвали свергнуть "нацистский режим" в Киеве Видео
08:54
"Дружки антициклона Виктор" и другие изменения погоды: синоптики уточнили прогноз на 11 октября Видео
08:27
Автокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение Видео
08:17
Неуловимые диверсанты прибыли в Ичню из... Калиновки мнение
07:56
Взрывы на Черниговщине: в Минобороны заявили о ликвидации пожара на военных складах Видео
07:25
Экологическая катастрофа в Крыму: в Армянске произошли новые химические выбросы Видео
07:14
Плащ на голом теле: Даша Астафьева похвасталась снимками в экстравагантных образах Видео
06:58
Религиозная торпеда: Путин выбрал следующий регион-жертву в Украине мнение
06:37
Неделя скандалов. Астролог предупредил об опасностях 10-16 октября
06:10
Эксперт объяснил, как предотвратить взрывы военных складов в Украине Видео
05:53
Покров день: приметы и заговоры
05:22
Ученые рассказали о скрытой причине импотенции
04:49
Сексуальная жена Ступки похвасталась спортивной фигурой
04:06
Эксперт рассказал, как стоит наказывать Россию за ее шантаж в ПАСЕ и Совете Европы
03:34
Психолог сказала, что превращает людей в зависимых невротиков Видео
02:56
"Лысый из Бразерс чето весу поднабрал": Потап удивил фанатов сменой образа
02:13
Около Крыма получил пробоину сухогруз с украинскими моряками
01:46
"Шикарная песня": Кристина Соловий представила новый лирический трек Видео
01:21
"Прилагаем усилия для объединения": митрополит Франции высказался об автокефалии УПЦ Видео
00:59
В Болгарии отчитались о раскрытии убийства известной журналистки Мариновой Видео
00:41
Жена Леннона записала кавер на его знаменитую песню Imagine Видео
00:12
Украина – Италия – 1:1. Товарищеский матч в Генуе закончился результативной ничьей. Видео голов Видео
10 октября, среда
23:55
От пожаров на военных арсеналах Украина потеряла боеприпасов на 5 млрд долларов - СМИ Видео
23:54
В Ичне местные жители начали задерживать мародеров Видео
23:34
Пока без Томоса: второй день Синода Вселенского Патриархата закончился
23:26
Министр соцполитики Рева прокомментировал свою возможную отставку
22:57
Украинский трек впервые попал в топ-10 престижного рейтинга Видео
22:55
"Выглядит здоровым" и ест: в России опровергли сами себя по поводу голодовки Сенцова
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять