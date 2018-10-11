Горячая вода в Киеве: В столичной мэрии пояснили, когда горожане дождутся

По словам чиновников, ждать осталось совсем-совсем немного.
Чиновники из мэрии столицы Украины планируют возобновлять в жилищах киевлян подачу горячей воды одновременно с началом отопительного сезона.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы КГГА со ссылкой на слова главы Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко.
"Вместе с отоплением киевлянам будет восстановлено предоставления услуги горячего водоснабжения, ведь сейчас разделять эти услуги технологически уже нет смысла", − сказал он.
Как отметил чиновник, отопительный сезон в Киеве стартует сразу после того, как среднесуточная температура атмосферы в течение трех дней будет составлять +8 градусов по шкале Цельсия.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мэрия подписал мировое соглашение с "Нафтогазом Украины" по поводу газоснабжения ради нагрева горячей воды.