Киевлянам вернут горячую воду: город подписал мировое соглашение с "Нафтогазом"

Петр Пантелеев / КГГА

Сегодня представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение, которое завтра должно быть утверждено в Хозяйственном суде Киева.

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Документ подписан всеми сторонами. Надеемся, завтра он будет утвержден в суде. После получения решения суда "Киевтеплоэнерго" сможет подписать соглашение на поставку природного газа по льготным ценам и начать процесс восстановления горячего водоснабжения для той части, которая ее не имеет", - сообщил Пантелеев.

Пока без горячей воды из-за отсутствия природного газа остаются Оболонский, Подольский, Святошинский, подавляющее большинство потребителей Деснянского, небольшая часть Днепровского и Соломенского районов. Горячим водоснабжением обеспечены районы, получают теплоноситель от ТЭЦ-5 (работа которой сейчас обеспечена закупкой коммерческого газа), от Дарницкой ТЭЦ, работающей на угле, а также от мусоросжигательного завода "Энергия".

Напомним, что в апреле 2018 завершилась почти 17-летнее соглашение города с ПАО "Киевэнерго": функция снабжения горячей воды и тепла перешла к коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое было специально создано для этой работы. Задолженность за природный газ, образовавшиеся за период действия соглашения с ОАО "Киевэнерго", стало отсутствие газа на ТЭЦ и котельных.

В результате переговоров на уровне Правительства Украины и рассмотрения вопроса в суде Киеву удалось достичь более приемлемых условий для решения задолженности за газ: вопросы штрафов и пени решается отдельно, а предметом переговоров является только та задолженность, что имеет источники для компенсации.

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