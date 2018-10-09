Горячая вода для киевлян: "Нафтогаз" пошел "на мировую" с "Киевтеплоэнерго"

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Руководство государственной скомпании "Нафтогаз Украины" и КП "Киевтеплоэнерго" во вторник, 9 октября, провели подписание мирового соглашения.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба госкомпании. Согласно обнародованному тексту, уже в среду, 10 октября, соглашение будет утверждено в Хозяйственном суде столицы Украины.

Представители КП "Киевтеплоэнерго" в данном документу признали себя правопреемником по долговым обязательствам ресурсоснабжающего предприятия "Киевэнерго".

Также ожидается, что до 12 октября включительно будут заключаться договоры между "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго" о передаче кредиторской задолженности.

Читайте также"У меня бойлер": Кличко объяснил, почему не решается вопрос с отсутствием горячей воды в Киеве"Как только это произойдет, Нафтогаз и Киевтеплоэнерго смогут заключить договор о поставках газа по льготной цене на условиях ПСО (поставка по специальным обязательствам). Весь процесс продлится до 5 рабочих дней", − сообщили представители "Нафтогаза Украины".

Соответственно, уже 16-17 октября жителям столицы могут восстановить горячее водоснабжение.

К слову, на данный момент ситуация "мытья в тазике" из-за отсутствия газа горячей воды актуальна для жителей Оболонского, Подольского, Святошинского, большинства домов Деснянского, а также части Днепровского и Соломенского районов Киева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве снова сдвинули сроки появления горячей воды.