Горячей воде быть: Киев принял миллиардные долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"

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Киевсовет принял решение о принятии коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" долгов компании "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" за поставленный НАК газ в размере около 2,6 млрд грн.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", "за" проголосовали 76 депутатов.

Предполагается, что решение позволит возобновить горячее водоснабжение в столице.

"Этот шаг даст возможность вернуть горячую воду киевлянам... Сегодня мы говорим об ответственности за долг, который имеет источники для компенсации", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Спор между КГГА и "Нафтогазом" касается поставок газа для КП "Киевтеплоэнерго", которое получило в управление энергообъекты столицы от "Киевэнерго".

"Нафтогаз" отказывался подписывать с "Киевтеплоэнерго" договор на поставку газа, пока предприятие возьмет на себя долги за льготный газ, накопленные "Киевэнерго". В столичной мэрии считают это требование незаконным.

Из-за этого часть Киева все лето была лишена горячей воды.

Накануне НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продать до 49 процентов в уставном капитале оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) за границу.