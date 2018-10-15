В акватории Азовского моря произошло землетрясение

Азовское море всколыхнуло подземными толчками / Фото: chitalko1 / flickr

В Азовском море на границе между водами Украины и России днем 15 октября произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки зафиксировали в 13:42 на глубине десять километров.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

Аналогичная информация прозвучала в управлении МЧС России по Краснодарскому краю, которое ссылается на геофизическую службу Российской академии наук. Однако есть небольшая разница в цифрах. В РФ сейсмологи утверждают, что магнитуда землетрясения составила 4,3 балла.

"По докладу оперативных дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", – проинформировали в краевом МЧС.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате стихии погибли 384 человека.