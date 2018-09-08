Мощное землетрясение в Японии: десятки жертв, опубликованы фото с места происшествия

На Хоккайдо произошло мощное землетрясение, десятки жертв / Reuters

На японском острове Хоккайдо количество жертв мощного землетрясения достигло 21 человека.

На острове после подземных толчков 13 людей числятся пропавшими без вести, рассказал на пресс-конференции генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга, пишет ТАСС.

По его словам, в ликвидации последствий землетрясения принимают участие 40 тысяч спасателей, полицейских и бойцов сил самообороны, задействованы 75 вертолетов.

"На этот момент у нас имеются данные о 21 погибшем, также шесть человек находятся в состоянии остановки сердца и легких (в Японии так называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи — Ред.)…", — сказал чиновник.

Напомним, в ночь на 6 сентября на Хоккайдо произошло землетрясения магнитудой 6,7 балла, оно привело к сильным оползням, отключению электроэнергии и нарушению транспортного сообщения.