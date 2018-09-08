Мощное землетрясение в Японии: десятки жертв, опубликованы фото с места происшествия

На японском острове после подземных толчков 13 человек числятся пропавшими без вести.
На японском острове Хоккайдо количество жертв мощного землетрясения достигло 21 человека.
На острове после подземных толчков 13 людей числятся пропавшими без вести, рассказал на пресс-конференции генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга, пишет ТАСС.
По его словам, в ликвидации последствий землетрясения принимают участие 40 тысяч спасателей, полицейских и бойцов сил самообороны, задействованы 75 вертолетов.
"На этот момент у нас имеются данные о 21 погибшем, также шесть человек находятся в состоянии остановки сердца и легких (в Японии так называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи — Ред.)…", — сказал чиновник.
Напомним, в ночь на 6 сентября на Хоккайдо произошло землетрясения магнитудой 6,7 балла, оно привело к сильным оползням, отключению электроэнергии и нарушению транспортного сообщения.